اليوم السابع
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قاتل صديقه فى أوسيم: "رفض يرجع لى فلوسى فطعنته"

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:04 م
قاتل صديقه فى أوسيم: "رفض يرجع لى فلوسى فطعنته" حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل صديقه فى أوسيم، عقب القبض عليه، أن القتيل اقترض منه مبلغ مالى، وماطل فى إعادته له، رغم مطالبته الدائمة برده، ويوم الحادث التقى به، وطلب منه المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض. 

 

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب خلال مشاجرة فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن خلافات مالية دفعت عامل لقتل صديقه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم.

 

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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أوسيم

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