ونقلت صحيفة (اكسبريس) البريطانية أن الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت اليوم تُظهر أن الركاب لم يصلوا للمطار بسبب تعطل رحلاتهم.



وانقطع التيار الكهربائي هذا الصباح في مطار جاتويك؛ ما أثر على المحطة الجنوبية ومحطة القطار.



وأكد جاتويك إغلاق محطة القطار، وحث المسافرين على ترك المزيد من الوقت لرحلاتهم.



وقالت إدارة المطار: "محطة قطار مطار جاتويك مغلقة حاليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي يتبعها المطار. نعمل بشكل وثيق مع شبكات الطاقة البريطانية لإصلاح ذلك في أسرع وقت ممكن".



وأضافت: "من فضلك اترك وقتًا إضافيًا لرحلتك إلى المطار. نحن نعتذر عن أي إزعاج." ، ولجأ المسافرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ للشكوى من أوقات انتظارهم.