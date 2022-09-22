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فعاليات لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وملتقى (أولادنا)بمتحف الحضارة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:59 م
فعاليات لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وملتقى (أولادنا)بمتحف الحضارة فعاليات لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني
كتب محمد أسعد

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استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، جانباً من فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا)، في دورته السادسة، والمقام حاليا في مصر بمشاركة 30 دولة ، حيث قدم المهرجان عروضا كرنفالية ورقصات فنية مختلفة بالساحة الخارجية للمتحف.
 
وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن العروض قدمها مجموعة من أبناء ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، ومثلته أربع دول هم الهند وزمبابواى وجنوب أفريقيا والمغرب العربى، حيث شهدت العروض الفنية حضور باهر من الجمهور و جذب عدد كبير من زوار المتحف والذين تفاعلوا معها بالتصفيق والغناء.
 
وأكدت فيروز فكري على حرص المتحف على تقديم هذه العروض لذوى الهمم في إطار دور المتحف في تسليط الضوء على أحقية أبنائنا من ذوى الهمم فى التعبير عن أنفسهم بالفن والإبداع .
 
وأضافت إيمان شوقى مسؤول الملتقى أن العرض سينتقل من المتحف القومي للحضارة المصرية إلى حديقة الأزهر ومستشفى ٥٧٥٧ وغيرها من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية ، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.
 

وزارة السياحة والآثار

متحف الحضارة

ملتقى أولادنا



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