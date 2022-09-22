اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:26 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربى 5 ساعات عن مناطق بالغردقة السبت المقبل

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:14 م
فصل التيار الكهربى 5 ساعات عن مناطق بالغردقة السبت المقبل انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق سينزومول بالطرق الدائرى، وقرية الجنجل والكمين الجنوبى، ومورنينج ستار، ومحطة الكيلو 9، وقرى سهل حشيش، وذلك يوم السبت المقبل من 9 صباحا حتي الثانية ظهرا.

 

كما أفاد مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المستشفى العام، زمنطقة المنشية، فندق العروسة، يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


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