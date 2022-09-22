فصل التيار الكهربائى 3 ساعات لأعمال الصيانة بحى غرب المنصورة السبت المقبل

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا من نفس اليوم وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك يوم السبت الموافق 24-9-2022 وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة بنطاق حى غرب المنصورة : منشية المصطفى - الثلاجة - شارع سكة سندوب - الحسنية - شارع حسين بك - العباسي - بنك الدم بالشيخ حسانين - شارع بورسعيد - شارع السلخانة - شارع محمد فتحى - الأسواق - شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.