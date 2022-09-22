اليوم السابع
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فحص 209 أشخاص فى قافلة طبية تابعة لحياة كريمة بالزعفرانة البحر الأحمر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:02 ص
فحص 209 أشخاص فى قافلة طبية تابعة لحياة كريمة بالزعفرانة البحر الأحمر القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالزعفرانة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي علي 209 شخص من مواطني والعاملين بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، ضمن القوافل العلاجية التابعة لحياه كريمة وأخر القوافل خلال شهر سبتمبر الجاري . 
 
وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن القافلة  استمرت في الزعفرانة لمدة يومين، حيث انطلقت تلك القوافل من بداية سبتمبر حتي اليوم أخر أيامها بقرية الزعفرانة وبدأت من مدن الجنوب انتهاء بقرية الزعفرانة شمالا، وذلك ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.
 
أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية لمدة يومين وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 209 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء 75 فحص معملي، وإجراء 19 أشعة وسونار.
 
كما تم إجراء 36 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتمت جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .
 
القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالزعفرانة (1)
القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالزعفرانة (1)

القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالزعفرانة (2)
القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالزعفرانة (2)
 
 
 
 
 

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