غلق 4 مصانع لتصنيع حلوى المولد النبوي بالقليوبية وتحرير 37 محضر مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، بعدة حملات مكثفة على مصانع إنتاج وتعبئة الحلوى التي ارتبطت بالاحتفال بالمولد النبوي في مصر وذلك لمنع الغش التجاري وضبط المخالفين، وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على تكثيف الحملات الرقابية على محلات تصنيع وتداول حلوى المولد النبوي لضمان تقديم سلعة آمنة للمواطنين، وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وأسفرت تلك الحملات عن المرور على 11 مصنع لإنتاج حلوي المولد النبوي الشريف، وسحب 122 عينه من الأصناف المختلفة من حلوي المولد وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد معمليا من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم تحرير 11 محضر للقرار الوزاري رقم 96 لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية، وكذلك تحرير 26 محضر للقرار الوزاري رقم 97 لعدم حمل شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وإعدام كمية من الأغذية التالفة حوالي 350 كجم من منتجات حلوي المولد المختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، ومخاطبة الجهات المعنية بمذكرة لغلق 4 مصانع لمخالفة الاشتراطات الصحية.