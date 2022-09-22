"علوم طنطا" تستضيف المؤتمر الطلابى للبحث العلمى

الغربية - عادل ضرة

استضافت كلية العلوم جامعة طنطا، اليوم الخميس، مؤتمر البحث العلمى لطلاب الكليات العلمية على مستوى الجمهورية الذى تنظمه الجمعية العلمية لكلية العلوم بجامعة طنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد لبيب سالم رئيس الجمعية العلمية والرئيس الشرفى للمؤتمر.

وأكد الدكتور محمود ذكى على أهمية عقد المؤتمرات العلمية باعتبارها وسيلة فاعلة لدعم الباحثين والمبتكرين واكتشاف الطلاب النوابغ والمتفوقين وتلقى أفكارهم البحثية والابتكارية ودعمهم بالوسائل التى تمكنهم من استغلال طاقاتهم اللامحدودة فى مجال ريادة الأعمال، لتحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى منتجات قابلة للتنفيذ فى سوق العمل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور كمال عكاشة، بتطوير أداء البحث والنشر العلمى لجامعة طنطا فى الفترة من 2019 لـ2022 بناء على ارتفاع نسب مشاركة التخصصات المختلفة فى إجمالى الأبحاث المنشورة فى الدوريات العلمية المرموقة، كما أثنى على الأبحاث التى استعرضها الطلاب المشاركين فى المؤتمر، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على استكمال دراستهم العليا للارتقاء بخبراتهم العلمية.

وأوضح الدكتور طارق مصطفى، أن المؤتمر البحثى الطلابى الأول من نوعه فى جامعة طنطا لطلاب كلية العلوم، مؤكدا أن إدارة الكلية لاتدخر جهداً فى دعم أبنائها الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم للمبادرات والأنشطة الطلابية، تحت إشراف الأساتذة المتخصصين مما يكسب الطلاب الشخصية العلمية القيادية، لتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.

وصرح الدكتور محمد لبيب سالم، بأن الجمعية العلمية ساعدت على زيادة الثقافة العلمية لدى طلاب الكلية والتى تؤهلهم لاستكمال دراستهم العليا بعد التخرج، مشيراً إلى أن المؤتمر ضم عرض شفهى لــ 22 بحثا و55 ملصق علمى فى مجال العلوم الطبية الحيوية والتقنية الحيوية الصناعية، ومجال العلوم البيئية وتغيير المناخ، ومجال علوم المواد والنانو تكنولوجى، ومجال علوم الحاسب، ومجال الجيوفيزياء وعلوم الأرض، ومجال الطاقة.

وشارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد رضوان نائب رئيس جامعة النيل، والدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور أيمن الشبينى أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور رمزى عبدالعزيز أستاذ بجامعة كيل بألمانيا، كما ضمت لجنة إدارة المؤتمر الطلابية الطالب عبدالله السيسى رئيس المؤتمر، والطالب محمود العدوى سكرتير المؤتمر، والطالب مارك ماجد والطالب عبدالله عايد مقررين المؤتمر.