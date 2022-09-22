علم طفلك الأخلاق الجميلة وعدم التنمر وساعده على فهم الاختلافات بين البشر

كتب – حسام الشقويرى

من المهم التعامل الفورى مع التنمر سواء كان جسديًا أو لفظيًا ، إذا لم يتم إيقافه فقد يؤدي إلى سلوك أكثر عدوانية معادٍ للمجتمع ويتعارض مع نجاح طفلك في المدرسة وقدرته على تكوين صداقات والحفاظ عليها، وفي بعض الحالات ، يكون التنمر جزءًا من نمط السلوك العدواني أو المتحدي، و من المحتمل أن يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مساعدة في تعلم كيفية التعامل مع الغضب والأذى والإحباط أو غير ذلك من المشاعر القوية، و قد لا يمتلكون المهارات التي يحتاجونها للتعاون مع الآخرين، و يمكن أن يساعدهم العلاج في كثير من الأحيان على تعلم كيفية التعامل مع مشاعرهم ، والحد من تنمرهم ، وتحسين مهاراتهم الاجتماعية، وفقا لما نشره موقع kidshealth

مساعدة الأطفال على وقف التنمر

دع طفلك يعرف أن التنمر ليس جيدًا ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المنزل والمدرسة وفي المجتمع إذا استمر، وحاول أن تفهم الأسباب الكامنة وراء سلوك طفلك، و في بعض الحالات يتنمر الأطفال لأنهم يواجهون صعوبة في إدارة المشاعر القوية مثل الغضب أو الإحباط أو انعدام الأمن، و في حالات أخرى ، لم يتعلم الأطفال طرقًا تعاونية لحل النزاعات وفهم الاختلافات.

تأكد من أن أطفالك يفهمون أنك لن تتسامح مع التنمر في المنزل أو في أي مكان آخر، و ضع قواعد حول التنمر والتزم بها، وإذا كنت تعاقب طفلك بالحرمان من الامتيازات ، فتأكد من أنها ذات مغزى، على سبيل المثال ، إذا كان طفلك يتنمر على أطفال آخرين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، فقم بإيقاف امتيازات الهاتف أو الكمبيوتر لفترة من الوقت، و إذا كان طفلك يتصرف بعدوانية في المنزل ، مع أشقائه أو غيرهم ، فضع حدًا لذلك، عن طريق تعليمه طرقًا أكثر ملاءمة (وغير عنيفة) للرد ، مثل الابتعاد.

علم طفلك أنه من الخطأ السخرية من الاختلافات مثل العرق والدين والمظهر والاحتياجات الخاصة والجنس والوضع الاقتصادي، وحاول غرس الشعور بالتعاطف مع الأشخاص المختلفين، و ضع في اعتبارك الانخراط معًا في مجموعة مجتمعية حيث يمكن لطفلك التفاعل مع أطفال مختلفين.