علاج ثلث المرضى بشرق المتوسط.. تجربة رائدة لمصر فى مكافحة فيروس سى.. (إنفوجراف)

فى إنجاز كبير، استفاد أكثر من 80 مليون مواطن من المبادرات الصحية الأخيرة التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، حققت من خلالها نجاحات غير مسبوقة في ملف "صحة المصريين"، بعدما احتل هذا الملف أولوية خاصة لدى مختلف أجهزة الدولة المصرية، في إطار مبادرات رئاسية ضخمة كان أكبرها على الإطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، الذى كان بمثابة الوباء الأول لأكباد المصريين خلال السنوات الماضية، ويشكل نسبة كبيرة من عدد الوفيات سنوياً.



تجربة رائدة لمصر فى مكافحة فيروس سى

وفق بيانات وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة نجحت الدولة المصرية في علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى، بنسبة شفاء أكثر من 98.6%.، وقد تقدمت مصر بشكل رسمى لمنظمة الصحة العالمية، لإعلانها خالية من فيروس سي، بعد أن كانت نسبة المصابين تقدر بحوالى 14%، كما حققت الدولة المصرية تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سى، الأمر الذى نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013 إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك فى توفير أكثر من 2.5 مليار دولار فى عملية استيراد الأدوية، بحسب تقرير لوزارة التخطيط.

وذكر تقرير لوزارة التخطيط، أن الدولة خصصت حوالى 572 مليار جنيه من الموازنة العامة للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الـ 8 سنوات السابقة من العام 2014 حتى العام الجاري، مع العلم أن كافة مصروفات العلاج تصرف مجاناً، دون أن يتحمل المريض أي مبالغ مالية.