ضعف المياه غدا عن مدينة طما بسوهاج لأعمال الصيانة

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه عن مدينة طما غدا الجمعة، الموافق 23 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال تطهير الخزان الارضى للمحطة.

وأوضحت هدير التونى مسئول الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول(HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى [www.scww.com.eg] وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.