ضبط 288 طائرا مذبوحا مجهول المصدر فى حملات أمنية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (3) قضايا بنطاق محافظة القاهرة، بمضبوطات بلغت (288 طائرا مذبوحا ومجهزا ومعدا للتداول بدون بيانات ومجهولة المصدر – 984 زجاجة مياه غازية – 267 كيلو جرام "لحوم - دواجن – سمن نباتى – أرز – مكرونة – آيس كريم).

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (2) قضية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مستشفى "خاص"– مركز "خاص" للجراحة العامة) بنطاق محافظة الجيزة، لوجود مخالفات، أبرزها (عدم مطابقة السجل البيئى للواقع – عدم مطابقة سجل المواد والمخلفات للواقع – عدم وجود ترخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة – عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية – عدم فصل المخلفات الطبية من المنبع – عدم وجود سجلات تسليم وتسلم النفايات الطبية – عدم وجود تهوية بغرفة تخزين النفايات الخطرة – عدم وجود موافقة بيئية – عدم وجود سجل الحالة البيئية).