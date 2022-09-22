ضبط 15 ألف قطعة حلويات غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع محافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 ألف قطعة حلويات المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع شهير بطنطا، وكذا ضبط 750 كيلو جرام جبنة داخل مخزن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضحت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.