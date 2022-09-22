ضبط 100 مخالفة إشغال طريق ورفع 50 طن مخلفات وسط الإسكندرية

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة شن الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور والمتابعة المستمرة لعدم عودتها الإشغالات، وبقيادة عزة سعد رئيس حي وسط تم الدفع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات.

وجابت شوارع : الطريق السريع ،المطار ، كافور، قنال السويس، البطالسة، طريق الجيش، صفبه زغلول، سعد زغلول، لاجيته، سوق شيديا، الاندلس، الخديوى ،سلامة حجازى، الميرغنى، زين العابدين، الرصافة،واسفرت عن ضبط 60 حالة اشغال و 40 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية، وتم ايداعهم بديوان عام المحافظة.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور وفتح الشوارع أمام المارة، وجار المتابعة ومداومة الحملات لعدم عودة الإشغالات.