ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بفوه كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الحملة الأمنية لشرطة مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ من ضبط عاطل، أثناء ترويجه للمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز، ليجري اقتياده إلى مركز شرطة فوه، حيث عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري، ليحرر محضر بالواقعة ويجري إخطار جهات التحقيق بالواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بورود معلومات من وحدة مباحث مركز شرطة فوة، يفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين، بقيام عاطل مسجل خطر سرقات عامة، بالترويج للمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز؛ ليتم إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه أثناء قيامه بالترويج لتجارته المحرمة.

بتقنين الإجراءات واستهداف المتهم بمدينة فوة، جرى تحديد وضبط" ي. م. س. ا"، 52 سنة، عاطل وسبق اتهامه في 22 قضية سابقة من بينها قضايا سرقة ومخدرات وآداب وسلاح، كما تبين أن المتهم مسجل خطر شقي سرقات عامة.

باقتياد المتهم إلي مركز شرطة فوه وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 100 جرام من جوهر مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، وطلقة تستخدم لذات السلاح، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات، ليحرر له محضر حمل رقم 8729 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة فوه.