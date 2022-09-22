اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:17 م
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ضبط صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف كتاب بدون تصريح بالقاهرة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:50 ص
ضبط صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف كتاب بدون تصريح بالقاهرة كتب - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف كتاب بدون تصريح من الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن مخزن كتب كائن بالقاهرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه ببيع وتداول كتب خارجية غير مصرح بتداولها من الجهات المعنية ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (6000 كتاب خارجى بدون تصريح من الجهات المعنية).

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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