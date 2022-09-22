ضبط صاحب محل اعتدى على عامل بسلاح أبيض بسبب بيع قطعة أرض فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض في كرداسة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لرفض المصاب إعادة قطعة أرض باعها له، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب اشترى قطعة أرض من صاحب محل، إلا أن صاحب المحل رغب في استعادتها وإلغاء البيع، ومع رفض العامل، اعتدى عليه صاحب المحل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.