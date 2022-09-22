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ضبط شخص وزوجته ينقبان معاً عن الآثار أسفل منزلهما فى الإسكندرية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:44 ص
ضبط شخص وزوجته ينقبان معاً عن الآثار أسفل منزلهما فى الإسكندرية تنقيب عن آثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين بمسكن ملك الزوجة الكائنة بذات الناحية.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر على أعمال حفر، كما ضبط بحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.

 


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تنقيب الاثار

الداخلية

الاسكندرية



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