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ضبط راكب حاول تهريب كمية من التليفونات الحديثة بمطار القاهرة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:24 ص
ضبط راكب حاول تهريب كمية من التليفونات الحديثة بمطار القاهرة مطار القاهرة – أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات المحمولة الحديثة.
 
البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف إسلام علي حسين مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة، فقام مدير الحركة بتكليف حسام مجدي سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا.
 
وأسفر التفتيش عن وجود 8 تليفون ماركة iPhone 14 ، فأمر سيد محمد ممدوح مدير الإدارة الثالثة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 198 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.
 
 

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