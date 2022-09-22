ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب أدوية وسجائر وتليفونات ومخدرات.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والسجائر والتليفونات، كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر وأقراص مخدرة.

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان وأحمد عبد العليم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 492 عبوة دوائية ومستحضرات تجميل و 45 خرطوشة سجائر و 8 تليفون محمول.

الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته 25 سيجارة بداخلهم مخدر الماريجوانا و 23 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، قام بالتفتيش أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بالتنسيق مع العقيد باسم حجاج من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 200 لسنة 2022 للراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 199 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.