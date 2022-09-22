ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعينهم بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد عبد الهادى

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بطاقة رقم قومى بإسمه – كارنيه بإسمه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول).. وبتطوير مناقشته إعترف بتحصله على المستندات المزورة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) من خلال تطبيق "الواتس آب".. تم تحديد الأخير (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وأنه وراء تزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات من خلال تطبيقى (الواتس آب – تيليجرام) وإستخدام محافظة إلكترونية لإستقبال تحويلات مالية.. كما تبين قيامه بإستئجار إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة واتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات التى تستخدم فى عمليات التزوير.. أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات – عدد من الأوراق والمستندات والمحررات المزورة والمعدة للتزوير – الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام وإصطناع المحررات المزورة - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على برامج وصور ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين عملائه تؤكد على نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.