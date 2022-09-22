صراصير سايبورج.. اليابان تستعين بالحشرات للبحث عن ناجين خلال الكوارث

كتب محمد جمال

قالت شبكة "رويترز" للأنباء إن مجموعة من الباحثين اليابانيين، نجحوا فى تركيب "حقائب ظهر" من الخلايا الشمسية والإلكترونيات على الحشرات والتحكم في حركتها عن بعد، وبحسب "شبكة سكاى نيوز عربية" إذا وقع زلزال فى المستقبل وكان الناجون محاصرين تحت أطنان من الأنقاض، فإن أول المستجيبين لتحديد مواقعهم يمكن أن يكونوا أسرابا من "صراصير سايبورج".