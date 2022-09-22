"صحة دمياط" تطلق ندوات للتعريف عن مبادرة العلاج عن بعد.. صور

دمياط - فريق المحافظات

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، ندوات تدريبية لتفعيل مبادرة العلاج عن بعد، وذلك بحضور 50 طبيبا فى تخصص طب الأطفال.

وتضمنت الندوة عرض التاريخ المرضي للأطفال، وكذلك تعريف مبادرة العلاج عن بعد، وطرق تفعيلها داخل المستشفيات الحكومية.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك العديد من الندوات سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى وجود تنسيق بين المديرية ووزارة الصحة لتفعيل مبادرة العلاج عن بعد داخل كافة المنشآت الحكومية بدمياط.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن الأمر مستمر داخل المحافظة للوصول إلي افضل النتائج تزامنا مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي أسهمت في تطوير القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحا أن المديرية أطلقت العديد من القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمات الطبية للاماكن الاكثر احتياجا وكذلك المناطق النائية.



أطباء دمياط يناقشون العلاج عن بعد



صحة دمياط تطلق ورشة عمل لتفعيل العلاج عن بعد