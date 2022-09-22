شركة "IBS" تعلن رعايتها لفريق "رعد" المصرية للاتصالات الفائز بكأس العرب للرياضات الإلكترونية

أعلنت اليوم شركة IBS الوكيل المعتمد لمنتجات Benq في السوق المصري عن توقيع اتفاقية رعاية لفريق "رعد" المملوك لـنادي المصرية للاتصالات، وهو الفريق المتوج بكأس العرب للرياضات الإلكترونية 2022، والتي عقدت في الرياض مطلع الشهر الجاري.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة عام ف إطار اهتمام شركة IBS بعملائها من محبي الرياضات الإلكترونية، وتزامنا مع طرحها لحزمة من منتجات الشاشات وأجهزة العرض الضوئي "Projectors بروجكتور" الموجهة لعشاق الألعاب الالكترونية الاحترافية والترفيهية.





وفي ضوء هذه الرعاية سيقوم فريق "رعد" للرياضات الإلكترونية المملوك لنادي المصرية للاتصالات باستخدام شاشات Benq المعروفة باسم Zowie وهي العلامة التجارية المخصصة للرياضات الالكترونية الاحترافية لدى Benq. حيث تستهدف IBS أن تكون Benq هي المنتج الأول لشاشات الألعاب الالكترونية خلال ثلاث سنوات.

ويعد فريق "رعد" أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في مصر والمنطقة، فبالإضافة إلى إنجازه الأخير وتتويجه بكأس العرب 2022، نجح الفريق منذ إنشائه في عام 2020، في حصد العديد من البطولات وتحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الدولي والمحلي، فقد نجح في اقتناص المركز الأول في لعبة ليج أوف ليجيندز في بطولة ريدبول-بروسيد، وكذلك المركز الأول في لعبة فالورانت في آيس انفيتيشونال، والمركز الأول في لعبة فيفا في بطولة ايستاز.