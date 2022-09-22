سقوط مستريح الأجهزة الكهربائية بالجيزة بعد جمعه 2.5مليون جنيه من مواطنين

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وعدد (7) آخرين لتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وقيام المذكور بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2.5) مليون جنيه منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.