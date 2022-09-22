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زيلينسكى بالأمم المتحدة: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:17 ص
زيلينسكى بالأمم المتحدة: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو، حيث قال فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تطالب بعقاب روسيا.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته: أتحدث باسم دولتي التي اضطرت للدفاع عن نفسها، موضحا أن أوكرانيا تريد السلام ونعلم من يريد الحرب.

وتابع الرئيس الأوكرانى: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا، موضحا أن هناك شروط لتحقيق السلام مع روسيا وهي غير قابلة للتفاوض

وتابع فولوديمير زيلينسكي: نؤكد على ضرورة خروج روسيا من أراضينا، ونحقق نتائج إيجابية في المعركة مع روسيا وسنرى في المستقبل ضمانات لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه يجب علينا معاقبة روسيا على نحو يجعلنا نسترد الحدود المعترف بها دوليا.

ودعا الرئيس الأوكرانى لفرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا، موضحا أنه يجب على روسيا أن تدفع تعويضات مقابل حربها على أوكرانيا.

 


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