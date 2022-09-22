وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الخميس، "ردا على العقوبات المعادية لروسيا، التي يفرضها نظام جاستين ترودو من آن لأخر، والتي طالت حتى اليوم ممثلي السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك ممثلين إقليميين وصحفيين ونشطاء ثقافيين ومواطنين عاديين، فقد تقرر حظر دخول 87 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "من بين المحظور دخولهم إلى روسيا، رؤساء أقاليم وعدد من العسكريين ورؤساء شركات، يمدون نظام النازيين الجدد في كييف بالأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج"، مرجحا توسيع قائمة العقوبات الروسية المفروضة ضد كندا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.