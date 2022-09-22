روسيا: الاستفتاءات فى دونيتسك ولوجانسك ردا على دعوة زيلينسكى الروس بالرحيل عن أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاستفتاءات في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون شرق وجنوب أوكرانيا، هي رد على دعوة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي الروس هناك للرحيل عن أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي: "فولوديمير زيلينسكي في 5 أغسطس من العام الماضي، نصح كل من يتحدث الروسية في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا من أجل أطفالهم وأحفادهم، ويبدو لى أن القرارات التي اتخذها سكان عدد من مناطق أوكرانيا في شأن إجراء الاستفتاءات، جاءت ردا على دعوات فولوديمير زيلينسكي هذه.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أن نظام أوكرانيا يحاول تأجيج الحقد على روسيا وتصويرها على أنها الطرف المعتدى، متجاهلا مواصلة مسلحيه قتل المدنيين في دونباس طيلة ثماني سنوات، متابعا: يحاولون اليوم أن يفرضوا علينا رواية عدوانية روسيا، واعتبارها السبب الرئيسي لكل المشاكل، بينما يتجاهلون حقيقة أن القوات الأوكرانية والزمر النازية تقتل المدنيين في دونباس منذ أكثر من ثماني سنوات بلا عقاب، وذلك لمجرد أنهم رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب الإجرامي الدموي المناهض للدستور في كييف، وقرروا الدفاع عن حقوقهم التي كفلها دستور أوكرانيا.