رفع 900 طن قمامة بشارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة وتحرير 150 محضرا لمحال مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بالشوارع بمشاركة أعضاء مجلس النواب، وذلك فى جولة مسائية امتدت لما بعد منتصف الليل، كما تابع المحال التجارية لتأكيد الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال رفع تراكمات القمامة بحى غرب شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابى، وذلك من الترعة البولاقية حتى سنتر عبده، باستخدام 20 سيارة 50 طن و5 لودر كبير و3 تريلا، و8 كانتر، و2 عربة 20 طن، حيث تم رفع 900 طن ونقلها إلى المدفن الصحى الخاص بالمحافظة، كما وجه باستمرار العمل على مدار الساعة للقضاء على القمامة بالشارع تماما.

كما قام المحافظ، فى حضور شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة بالمرور على المحلات التجارية، حيث تمكنت الحملة من تحرير 150 محضر للمحلات المخالفة لعدم الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء بغلق المحلات فى تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.

وخلال الحملة وجه المحافظ، مدير مرور القليوبية بالتجهيز بدءا من اليوم الخميس لحملة مكبرة لرفع جميع السيارات وساحات الانتظار من الجزر الوسطى بشارع أحمد عرابى والسماح بالانتظار فقط على الجانبين لتتمكن الشركة القائمة على تنفيذ التطوير من استكمال أعمال الرصف، كما وجه المحافظ رئيس الحى بتشجير الجزيرة الوسطى وذلك لإعادة الوجه الحضارى للشارع.

وأعطى محافظ القليوبية، توجيهات مشددة للشركة القائمة على أعمال تطوير شارع أحمد عرابى باستكمال أعمال التطوير ورصف الشارع باعتباره محورا مروريا مهما للمدينة وبعد الانتهاء من تطويره سيتم القضاء على التكدسات المرورية بالطريق، كما وجه المحافظ بالاهتمام أيضا بالشوارع الجانبية ورفع تراكمات القمامة منها وزيادة عدد الصناديق.

وأهاب محافظ القليوبية، بالمواطنين قاطنى شارع أحمد عرابى برفع السيارات الخاصة بهم سواء فى الجراجات والساحات الموجودة بالجزيرة الوسطى بالشارع، مشيرا أنه لن يتم السماح بالانتظار إلا على الجانبين فقط.