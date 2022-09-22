رئيس جامعة بنى سويف: صدور قرار وزارى بلائحة الدراسات العليا بكلية الآداب قسم "فرنساوى"

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صدور القرار الوزاري بلائحة الدراسات العليا بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، بأن يمنح القسم الدرجات العلمية الدبلوم، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه، في شعبتي الدراسات اللغوية، والدراسات الأدبية مع تطبيق اللائحة الداخلية لكلية الآداب الخاصة بالليسانس والدراسات العليا، والتي صدرت بالقرار الوزاري رقم (3978) بتاريخ 4/9/2014 بقسم اللغة الفرنسية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن صدور قرار اللائحة يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية وتنميتها وتشجيع الطلاب والدارسين على إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية والبحث العلمي المتخصص بأقسام اللغات داخل الكلية، مؤكداً ضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، وتفعيل التعاون بين الإدارة المركزية وجميع إدارات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الانجاز

في أداء العمل.