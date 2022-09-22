رئيس جامعة بنها يشارك باحتفالية يوم التميز العلمى الثامن

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الثامنة بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وفى كلمته، قال الدكتور جمال سوسة، إن جامعة بنها تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالنابغين والمتميزين فى شتى المجالات خاصة البحث العلمي من خلال تحقيق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، لذلك وضعت الجامعة نصب عينيها مستهدفاتها التي تحقق ما ينبغى أن تكون عليه الجامعة فى عام 2030، وجعلت رسالتها تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة، واضعة ضمن أولوياتها المشاريع البحثية التطبيقية والنظرية وتمويلها، وصولاً إلى النشر العلمي المتميز، مما يساهم فى تعزيز سمعة الجامعة محليا وعالمياً، واحتضان العقول المبدعة أملاً فى تحقيق نواتج تعلم تدفع بالتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، وفى ظل التحديات التى تفرضها التنمية المستدامة أهدافاً استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها من خلال استحداث برامج أكاديمية ذات علاقة وثيقة بمتطلبات المجتمع من أجل تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وبما يتواكب مع رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة (الإقتصادى، والإجتماعى، والبيئى) والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاحتفال بيوم التميز العلمي يهدف إلى تعزيز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، من خلال إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية.

كما أكد رئيس جامعة بنها على تقدير المتميزين علميا من أبناء الجامعة والذي يشمل الباحثين والطلاب والجهاز الإداري وتعميق مفاهيم التميز وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والإداريين وإذكاء روح التنافس بين الأفراد وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمى فى المجالات التى تخدم توجهات الدولة التنموية والمشاريع القومية العملاقة فى ظل الجمهورية الجديدة، لقد أصبح الاحتفال بيوم التميز سمة رئيسية لجامعة بنها لدعم نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعى وبؤرة اهتمام رئيسية لتقديم مخرجات متفردة لها عظيم الأثر فى الارتقاء بتصنيف الجامعة بين مصاف الجامعات المحلية والدولية.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وبناء المعرفة وتوفير مناخ بحثي مناسب وفقاً للمعايير العالمية ومتوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تأكيداً لدورها الريادي في النهوض بمسيرة التنمية المعرفية والثقافية، وتهدف الجامعة أن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية والوصول إلى العالمية في بعض المجالات في ضوء تميز جامعة بنها في عدد من التخصصات العلمية (العلوم الهندسية والتكنولوجية، علوم الحاسب، علوم الفيزياء، علوم الحياة والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية، العلوم البيطرية والعلوم الزراعية) وذلك طبقا لتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي وتصنيف شنغهاي الصيني واللذان يعدان من أشهر وأهم تصنيفات الجامعات بالعالم.

وأشار إلى سعى الجامعة كبيت خبرة في هذه التخصصات للاستثمار في المعرفة وتسويق مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع من خلال ما تنظمه الجامعة من فعاليات متخصصة في هذا المجال والتي يشارك بها عدد كبير من المستفيدين، وذلك جنبا الي جنب مع أنشطة الحاضنات التكنولوجية بالجامعة والتي تسعى من خلال مخرجات البحث العلمي في مجال عمل تلك الحاضنات الي احتضان وتأسيس عدد من الشركات الناشئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن احتفالية التميز العلمى تأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتشجيع التميز ودعم المتميزين، تدعم الجامعة معنويا وماديا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

وفى نهاية، كلمته تابع الجيزاوي، قائلا إن طلابنا وباحثينا هم محور اهتمامنا وهم أهم مؤشرات نجاحنا لبناء هذا الوطن، ولذلك تؤهل جامعة بنها طلابها وباحثيها كجزء من رسالتها لإعداد جيل مثقّف وواعٍ مبتكر يخدم المجتمع ويواجه تحديات المستقبل بالعمل الجاد المبني على أسس علمية صحيحة بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، ويحقق متطلبات الأجندة الوطنية، لبناء أجيال متسلحة بالمعرفة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، كرم رئيس جامعة بنها والنواب، خلال الاحتفالية أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة المختلفة لعام 2022، والمتميزون في النشر العلمي الدولي، وأوائل الخريجين من كليات الجامعة، كما تم تكريم أعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة خلال العام الأكاديمي 2021-2022 وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها الأكاديمية والبحثية بالتصنيفات الدولية المختلفة.