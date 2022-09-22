وغرد ترودو - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم - قائلا: "تمثل التعبئة العسكرية.. والتهديدات النووية تصعيدًا غير مسؤول وخطيرًا.. وكندا تدين بشدة هذه الأعمال، وتواصل الوقوف متحدا مع أوكرانيا والشركاء العالميين".