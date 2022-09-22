اليوم السابع
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رئيس المجلس الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوزراء الإعلام العرب

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:39 ص
رئيس المجلس الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوزراء الإعلام العرب كرم جبر
كتب: أحمد قنديل

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أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزراء الإعلام العرب، كان لقاء ودي اتسم بالمحبة والأخوة وتبادل الترحيب واستمر لمدة الساعة والنصف، وتمكن الـ20 ضيفًا من الأشقاء الحديث، والرئيس استمع إليهم جميعًا.
 
وقال جبر خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن اللقاء شهد إشارة للتجربة المصرية في المشروعات الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن تعاون عربي إعلامي في الفترة القادمة رجوعًا للهموم والتحديات المشتركة، والتوصية بالتعامل مع القضايا لخلق الوعي وفتح قنوات حوار دائم ومتصل، وأن يكون هذا الاجتماع بداية للقاءات أخرى مستمرة، خاصةً وأن مصر سترأس الدورة القادمة لوزراء الإعلام العرب.

كرم جبر

وزراء الإعلام

وزراء الإعلام العرب



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