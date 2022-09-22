دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول الأحد المقبل بعد صلاة المغرب

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر ربيع الأول "الأنور"، الموافق 29 من شهر صفر الموافق 25 سبتمبر، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وتشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً ما يعني استحالة رؤية القمر هذا اليوم.