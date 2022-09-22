حياة كريمة.. جامعة قناة السويس تطلق قوافل شاملة للقرى الأكثر احتياجا

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تحقيق قوافل الإصحاح البيئى الشاملة للجامعة لأهداف مشروع القرن"حياة كريمة"؛ معربا عن سعادته باستمرار الجامعة فى مباشرة دورها المجتمعى نحو المواطن المصرى، خاصة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية ومحافظات القناة وسيناء، مشيرا إلى أن قوافل الجامعة الشاملة للإصحاح البيئى والبالغ عددها 14 قافلة خلال شهور يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، قدمت الكشف والعلاج المجانى لـ6603 مواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والكشف والعلاج البيطرى لـ5569 حالة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن القوافل الشاملة تسعى لتقديم خدمات الجامعة وفق رؤية المبادرة القومية الكبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع درجة الوعى والتثقيف الصحى لأهالينا فى القرى والريف المصرى، وتقديم الدعم والإرشاد الزراعى للمزارعين، والدعم النفسى وتعديل السلوك.

ووجهت الجامعة القوافل بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.



قوافل الجامعة



قوافل شاملة