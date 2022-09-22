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حياة كريمة بقنا.. علاج 402 حالة وندوات توعوية وتثقيفية بقرية الشقيفى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:59 م
حياة كريمة بقنا.. علاج 402 حالة وندوات توعوية وتثقيفية بقرية الشقيفى القافلة الطبية
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متعددة التخصصات لقرية الشقيفي بمركز أبو تشت شمال قنا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة شملت عدة جوانب منها طبية بشرية، وقيام متخصصون من كليات الزراعة والتمريض والتربية النوعية "فنية – موسيقية"، والحاسبات والمعلومات بعمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.

أوضح غرباوي، أنه تم الكشف وصرف العلاج المجانى لـ 402 حالة، جاءت كالتالى 80 حالة رمد، 100 حالة عظام، 35 حالة انف واذن وحنجرة، 15 حالة نساء وتوليد، 39 حالة أطفال، 73 حالة جلدية، 55 حالة جهاز هضمي،  5 حالات نفسية وعصبية.

 

 

حياة كريمة

حياة كريمة بقنا

قافلة طبية

جنوب الوادي

قرية الشقيفي

اخبار قنا



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