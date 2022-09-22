حملات تفتيشية علي محال الجزارة ومخابز منيا القمح بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية ، حملات تموينية مفاجئة على محال الجزارة والمخابز والتجار التموينيين للتأكد من صلاحية المعروض بنطاق مركز منيا القمح، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين منيا القمح بالإشتراك مع الطب البيطري برئاسة على عبد المحسن مدير إدارة التموين و تم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : محضر 26858 جنح ضد صاحب محل جزارة بمنيا القمح لذبحه لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على عدد 7 كيلو لحوم .

· محضر 26859 جنح ضد صاحب محل جزاره بقريه المعالى لذبح لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على عدد 7 كيلو لحوم.

· محضر 26860 جنح ضد صاحب محل جزاره بميت بشار لحيازته وعرضه للبيع دواجن مذبوحه مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 كيلو.

· محضر 26861 جنح ضد صاحب محل جزاره منيا القمح لعدم تغطيه اللحوم بالشاش ولعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على التجار التموينين وتم تحرير 5 محاضر جنح ضدهم لعدم ممارسة النشاط ، كما تم المرور على المخابز وتم تحرير 7 تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص و تحرير 3 تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير تقرير ضد أصحاب مخابز لعدم إعطاء البون.