حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة أطباء بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حبي 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في النصب على المواطنين في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ) لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهم صفة أطباء وقدرتهم على علاج بعض الأمراض- على خلاف الحقيقة- بطرق الطب البديل، وقيامهم بإستغلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" للإعلان عن ذلك النشاط غير المشروع وتمكنوا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من ضحاياهم.

وضبط بحوزتهم (العديد من الأدوات الطبية – أجهزة حاسب آلى – هواتف محمولة) وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء المتهمين على شبكة "الإنترنت" ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.