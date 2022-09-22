حبس مستريح الأجهزة الكهربائية بالجيزة 4 أيام لجمعه 2.5مليون جنيه من مواطنين

أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقى مبالغ مالية تقدر ب2. 5مليون جنيه بغرض توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، فقام بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

كما طلبت النيابة الإستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وعدد (7) آخرين لتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وقيام المذكور بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2.5) مليون جنيه منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.