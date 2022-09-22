حبس عاطل لحيازته 16 كيلو حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة عندما، تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقى القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.