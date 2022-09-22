جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع بيلا بحضور رئيس المدينة والتنفيذيين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت إدارة شباب بيلا، انعقاد جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع وشباب بيلا، اليوم من تنظيم إدارة البرلمان والتعليم المدني لتدريبهم على استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

حضر الجلسة جمال ساطور، رئيس مجلس المدينة، ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، نائب رئيس مجلس المدينة، مدير الإدارة التعليمية، مدير الإدارة الصحية، رؤساء المجالس المحلية وعدد من التنفيذيين.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم .

وبدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وتقديم طلبات الإحاطة وطرح الأسئلة و التأكيد على عدم تلقى أى اعتذار من أعضاء برلمان بيلا، قدمت طلبات الإحاطة فى البداية لرئيس المدينة بشأن استغلال أصحاب التكاتك للمواطنين وزيادة الاجرة من قرية ابراهيم مصطفى إلى ابشان ، مشكلة تآكل كوبرى الهاويس بطريق بيلا إبشان.

وتقدم أيضاً الأعضاء بطلب إحاطة بخصوص زيادة عدد حالات الوفيات، بسبب تناول حبة الغلة بسبب غياب الرقابة على بيعها، دور رئاسة مركز ومدينة بيلا للحد من مشكلة التغيرات المناخية وتفعيل الرقابة على مشكلة حرق قش الأرز، غياب الرقابة على سائقي التكاتك دون السن القانوني، مشكلة عجز المواصلات خط بيلا ، كفرالشيخ خاصة أيام الدراسة واستغلال السائقين للطلاب .

كما تم تقديم طلبات الإحاطة الموجهة لمدير الإدارة الصحية عن عجز الأطباء والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية بقرى بيلا وعلى سبيل المثال الكوم الطويل وابو بدوى ، كذلك مشكلة وحدة الغسيل الكلوى بالوحدة الصحية بابشان وعدم تفعيل دور الأخصائي بها.

ووجه الأعضاء طلبات الإحاطة لمدير الإدارة التعليمية عن تكدس الطلاب بالفصول والعجز الصارخ بالمدارس ودور الإدارة في حل العجز على سبيل المثال، مدرسة حافظ ابراهيم ومدرسة الحرية و مدرسة ابشان الجديدة ، انشاء مدرسة ابتدائية بالكوم الطويل.



الحضور في الجلسة



الحضور من أعضاء مجلس الشباب



جانب من عضوات برلمان الشباب