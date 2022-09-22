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جريمة حول العالم.. من الحب ما قتل: عجوز يقتل زوجته وينهى حياته لمرضها بالنمسا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 ص
جريمة حول العالم.. من الحب ما قتل: عجوز يقتل زوجته وينهى حياته لمرضها بالنمسا متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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من الحب ما قتل.. جرائم كثير ترتكب تحت أسم "الحب".. فى النمسا، لم يتحمل الرجل عجوز مرض زوجته وهى قعيدة على كرسى متحرك، فاتفق الاثنين عن طريق خطاب على الإنتحار معا فى مكان الواقعة. 

 

تفاصيل الواقعة بدأت بالعثور على جثتين فى مقبرة بمدينة جراتس بالقرب من قبر الزوجة المحجوز مسبقا، والعثور على سلاح القتل بجوار الزوجين، بحسب تصريحات المتحدث باسم الشرطة النمساوية. 

 

وكشفت التحقيقات، أن رجل نمساوى مُسن، اقدم على قتل زوجته العجوز فى مقبرة فى جنوب شرق النمسا قبل أن ينتحر.

 

 وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الكشف عن خطاب اتفاق بين الزوجين على الانتحار معا فى مكان الحادث، مضيفا بأن الرجل البالغ 71 عاما أشار فى المذكرة بأن الدافع الذى جعله يقدم على ذلك هو مرض زوجته (71 عاما)، وهى قعيدة على كرسى متحرك.

 

وبحسب الشرطة فقد أطلق الرجل العجوز النار على رأس زوجته أولا، قبل أن يطلق على نفسه رصاصة أخرى فى رأسه.


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