جامعة القاهرة تشارك فى COP 27 بـ 3 أبحاث حول مواجهة التغيرات المناخية

كتب محمد صبحى - رشا مراد

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التوجه العالمي للاهتمام بالتغيرات المناخية وتحدياتها، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك خلال فعاليات المنتدى بـ 3 أبحاث علمية و 5 نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، مؤكدًا أن قضية التغيرات المناخية ليست ترفا وليست موضوعا ثانويا بل هي أمر ضروري والاهتمام بها يجب أن يكون فى المقام الأول وفى صدارة الأولويات لأنه يؤثر تأثيرا مستقبليا على كوكبنا ويرتبط بوجود البشرية، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي اهتمت بها مصر نظرًا لأهمية هذا الملف حيث تعمل على تضافر الجهود المختلفة المحلية والدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والعمل على زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراء مشروعات في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس التلوث البيئي، ودعم الأبحاث الزراعية،، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتكيف معه، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية على البيئة.

وأضاف الدكتور محمد محمد الخشت، أن الأبحاث التي تشارك بها الجامعة في المنتدى هي: بحث بعنوان اتجاهات درجات الحرارة وهطول الأمطار الماضية (1950-2017) والمستقبلية (2100) في مصر للدكتور مجدي عبد الوهاب بكلية العلوم، وبحث بعنوان التوزيع المتوقع في الزمان والمكان لبعض المحاصيل الغذائية بالنسبة للتغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة من 2005 إلى 2100 للدكتور أحمد حجازي بكلية العلوم، وبحث بعنوان الكشف الدقيق والسريع عن تلوث التربة باستخدام مطيافية الانهيار المستحث بالليزر الفيمتوثانية (قياس الطيف الكتلي بالبلازما المقترن بالحث بالليزر) للدكتوى وليد توفيق يونس بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

من جانبه أوضح دكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تشارك أيضًا بـ 5 نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، وهي: مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء للدكتور هشام نبيه بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومشروع ايفيكا Efika لتصنيع أجهزة التنظيف الأتوماتيكية للخلايا الشمسية لزيادة سرعة التنظيف ومضاعفة العمر الافتراضي لبطارية أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية للباحث المهندس محمد الدعدور، ومشروع هاندوتبيا Handtopia وهو تطبيق يتيح تصميم رحلات لاستكشاف المناطق السياحية من منظور جديد يتبع السياحة المستدامة للأستاذة نيفين اسكندر، ومشروع الفصل والتحويل الحيوي للمخلفات الزراعية و الصناعية للدكتور عبدالله صبحي بكلية الزراعة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصناعي من المدابغ للدكتورة فاطمة عاشور بكلية الهندسة.

جدير بالذكر أن منتدى أنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية تتضمن محاوره مناقشة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية في مصر والعالم وآليات التكيف والتخفيف من حدتها، كما يناقش المنتدى علاقة التغيرات المناخية بالأمن الغذائي، والصحة، والبيئة، والصناعة، والسياحة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية، ويسلط المنتدي الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية المصرية في مجال التغيرات المناخية، ويعرض مجموعة من الموضوعات البحثية المتقدمة التي قام بها العلماء في الجامعات الحكومية المصرية في مجال التغيرات المناخية، إلى جانب عرض نماذج الأبحاث والمشروعات التطبيقية المرتبطة بمحاولات التغيرات المناخية.