تنفيذ 50 قرار إزالة تعديات على أراضى الثروة السمكية والأوقاف والرى بالإسكندرية

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ 38 قرار إزالة التعديات على أراضي الموارد المائية والري بمساحة إجمالية 2 قيراط، كما تم تنفيذ 9 قرارات إزالة التعديات على أراضي الموارد المائية والري بمساحة.14 سهم و 4 قيراط، وهي عبارة عن مباني وضم طريق الخدمة تشوينات ووضع مواسير للصرف الصحي بالمخالفة للقانون وذلك بنطاق حي شرق.

وأشار إلى أنه تم أيضا تنفيذ 3 قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة منها قرار لازالة التعديات على الأراضي التابعة لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية نطاق حي وسط بمساحة إجمالية 22 فدان و تنفيذ قرارين لإزالة التعديات على أراضي هيئة الأوقاف بنطاق حى المنتزه ثان بمساحة 16 قيراط و14 فدان وهي عبارة عن تشوينات واستيلاء على أرض بالمخالفة للقانون.