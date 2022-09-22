تنفيذ 1253 مشروعا للشباب بـ104 ملايين جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن المشروع القومي لتشغيل الشباب "مشروعك" وافق منذ بداية العام الماضي حتي نهاية يوليو علي تنفيذ 1253 مشروعا بمدن محافظة البحر الأحمر بإجمالي 104 ملايين جنيه.

وأكدت المحافظة في بيان لها أن حصل مقر مشروعك بالقصير علي المركز الأول بالمحافظة وحقق نسبة 95% من المستهدف بعدد 21 مشروعا بقيمة 8.5 مليون جنيه .

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المشروع القومي لتشغيل الشباب ( مشروعك ) حقق منذ بدايته نجاحاً كبيراً في مختلف مدن المحافظة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق الاجتماعي ومشروعك منذ بداية العام الحالي حتي نهاية يوليو الماضي بلغ عددها 1253 مشروعا بإجمالي 104 ملايين جنيه.

من جانبها قالت هويدا عبد الحميد ، مدير المشروع القومي لتشغيل الشباب ( مشروعك ) أن عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها منذ بدء المشروع في مارس 2015 حتي نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 2343 مشروع بإجمالي 270 مليون جنيه، مما ساهم في توفير 3721 فرصة عمل خلال تلك الفترة.