تموين الدقهلية: التحفظ على 3 أطنان أرز داخل مضرب غير مرخص

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملة على عدد من المحال التجارية والأسواق بمركز السنبلاوين، أسفرت عن التحفظ على 3 أطنان أرز لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتم ضبط مضرب أرز أبيض لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم تدوين سعر الأرز الأبيض على الشيكارة، وتم التحفظ على 3 أطنان أرز لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضرين تجميع بطاقات تموينية، والتحفظ على إجمالي 223 بطاقة لحين صدور قرار النيابة العامة، ومحضر تصرف في 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، و16 محضر نقص وزن.

كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وضمت الحملات محمد ذكي، ومحمد راميس، ومحمد صالح، وسامي إبراهيم، ومجدي حموده، ومحمد محمود، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.