تموين الأقصر تحبط محاولة تهريب 14 شيكارة دقيق بلدى بتروسيكل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى منع محاولة تهريب 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد التروسيكلات، وتحرير 17 محضرا متنوعا فى إدارات الطود والقرنة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تنظيم حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بإدارة تموين الزينية وإدارة بندر الأقصر، حيث أسفرت الحملة عن منع محاولة تهريب عدد 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد التروسيكلات يقوده شخصان، وعند الاستيقاف والتفتيش فروا هاربين وتركوا التروسيكل، وتم التحفظ على الدقيق المضبوط وتحرير محضر جنح بالواقعة وإرساله للنيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إدارة القرنة تم المرور على المخابز والأسواق وتحرير محضر نقص وزن ومحضر مواصفات، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، أما فى إدارة الطود تم تحرير عدد 2 تقرير خبز غير مطابق المواصفات، وتحرير عدد 2 تقرير عدم وجود قائمة تشغيل، وتم تحرير عدد 5 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير عدد 1 محضر جنحة عدم تقديم الإخطار الشهرى لمحطه تموين سيارات، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وكان قد نجح رجال مديرية تموين الأقصر، من إحباط محاولة تهريب دقيق مخابز مدعم بإجمالى 4 أطنان من الدقيق المدعم بنطاق مركز ومدينة إسنا، حيث وردت معلومات للدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن قيام أحد متعهدي الدقيق بالتلاعب في كميات الدقيق المدعم عن طريق الاتفاق مع أصحاب المخابز لتجميع كميات الدقيق المدعم وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وتم تشكيل لجنة مكبرة من ديوان عام المديرية وإدارة تموين إسنا وضبط سيارة محملة بـ 4 أطنان من الدقيق المدعم بإحدى الطرق الزراعية الخاصة بمحصول قصب السكر بمدخل قرية توماس 3 بمركز إسنا، وتم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 18220 لسنة 2022 جنح مركز إسنا، كما تم تحرير إجمالي عدد 41 محضر ومخالفة تموينية خلال 24 ساعة.



إحباط محاولة تهريب 14 شيكارة دقيق بلدى بتروسيكل



الحملات التموينية فى إدارة الزينية بالأقصر