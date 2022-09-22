"تعليم القليوبية" يعقد اجتماعا لتفعيل دور فرق المشاركة المجتمعية فى المدارس

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بفرق المشاركة المجتمعية في جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، بحضور محمد القاضي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، بهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية داخل مدارس المحافظة، ومحمد إبراهيم الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشاركة المجتمعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المشاركة المجتمعية حصيلة الاهتمام بتطوير العلاقة بين المدرسة وطلابها ومعلميها ومؤسسات المجتمع المدني، كون المدرسة نتاجًا للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمعها وبكونها البيئة الأساسية للتلاميذ، مشيرة إلى أنه من خلال المدرسة تتشكل هويتهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم ليصبحوا بعد تخرجهم أعضاءً مؤثرين في المجتمعات التي نشأوا فيها.

ومن ناحيته، أكد سعيد ندا وكيل المديرية، على تفعيل دور مجلس الأمناء في جميع مدارس المحافظة وضرورة تحفيز الطلاب الموهوبين والمتفوقين في جميع الأنشطة ودعمهم للمشاركة بالمشروعات فى المسابقة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية.

فيما انطلقت، اليوم الخميس، قافلة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي متجهة لصيانة أجهزة الحاسب الالي في جميع الإدارات التعليمية، وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، علي سرعة الانتهاء من الصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد.