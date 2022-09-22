"تعليم الإسكندرية" تفتتح المعرض الختامى للأنشطة الصيفية للتربية الفنية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن هذه المعارض تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين والارتقاء بالذوق العام، حيث إن الفن عنوان الشعوب، وتاريخ مصرنا الغالية خير شاهد فهي مهد الحضارات ونبراس التاريخ لدول العالم.

وأشاد "عربى" بالتنوع الرائع فى تناول كافة الأحداث الجارية بالمعرض، مثل المشروعات القومية التي أقامتها القيادة السياسية لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة، وأعمال ولوحات "اتحضر للأخضر"، وأعمال فنية رائعة عن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات، وأعمال خاصة بأهمية المياة وأعمال خاصة بالتغيرات المناخية، ومشروع مترو الإسكندرية ، وقناة السويس الجديدة.

وقدم مدير المديرية الشكر لمديرى عموم الإدارات والتوجيه العام للتربية الفنية وجميع القائمين على مراكز تنمية القدرات وتنفيذ وتنظيم المعرض، مشيرًا إلى ضرورة استمرار بذل الجهود لتقديم خدمة تعليمية وتربوية أفضل لأبنائنا وبناء شخصيتهم.