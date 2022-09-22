اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على‫ حصاد معهد الأراضى والمياة والبيئة الفترة الماضية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:57 ص
تعرف على‫ حصاد معهد الأراضى والمياة والبيئة الفترة الماضية وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والتدريبية والإرشادية خلال شهر الشهر الماضى. 

وتضمن التقرير عدد من النقاط :

1 إعداد -  وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 75 فدان.

2- فحص ملفات 611 مركب سمادي فنيا خاصه بالشركات والعدد الذي تم استكمال التسجيل من قبل اللجنة 333 مركب و الذي تم رفضه 6 و  272 مركب سمادي به أراء فنيه.

3- سحب وتحليل 611 عينة سماد.

4- القيام ب 58 مأمورية تفتيش وسحب عينات سماد من الموانئ.

5- إصدار تراخيص 25 مصنع سمادي بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة.

7-إجراء معاينات خارجية لمساحة 468 فدان.

8-تحليل 146 عينه سماد معدني.

9-تحليل 263 عينة مياه.

10-تحليل 261 عينه تربة.

11-تحليل 100 عينه نباتيه.

12-تحليل 84 عينه مستخلص.

13-معالجة التربة من النيماتودا وكذلك بيع المخصبات الحيوية وبيع وتقييم الاسمدة العضوية:

14- معاملة 35425 فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة.

14-إنتاج وبيع 125 كيس عقدين و 100 لتر لقاح سويرى NPK نشط و 40 لتر نيمالس  و5715 لتر شاي كمبوست.

15- تقييم 66 عينه سماد عضوى و الكشف عن النيماتودا في 207 عينة تربة و اعفان الجذور في 98 عينة تربة.


الزراعة

المياه

البيئة

الاراضى



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: مصر يمكن أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج وتصدير التقاوى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:49 ص

وزير الزراعة: الدولة مقبلة على استصلاح 3 ملايين فدان

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:07 م

وزير الزراعة يكرم أفضل مزارعى القمح فى الموسم المنتهى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:59 ص

وزير الزراعة: لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح وإنتاج المحصول بلغ 10.6 مليون طن

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:47 ص

وزير الزراعة: قضية الأمن الغذائى أصبحت جزءا من الأمن القومى للدول

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:01 ص

وزير الزراعة يكرم اليوم أفضل مزارعى القمح فى الجمهورية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:00 ص

وزير الزراعة يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى إنشاء مخازن استراتيجية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:35 ص

تعرف على أهم تصريحات وزير الزراعة فى ملف التغيرات المناخية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 ص

فتحت يا قطن الصعيد هل هلال العيد.. زراعة الذهب الأبيض بسوهاج من جديد بإجمالى 192 فدانا.. مركز دار السلام الأول فى المساحة.. وزارة الزراعة قدمت الإرشاد والمبيدات بالمجان.. وإنتاجية الفدان بين 10 و12 قنطارا.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة