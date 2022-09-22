تعرف على‫ حصاد معهد الأراضى والمياة والبيئة الفترة الماضية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والتدريبية والإرشادية خلال شهر الشهر الماضى.

وتضمن التقرير عدد من النقاط :

1 إعداد - وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 75 فدان.

2- فحص ملفات 611 مركب سمادي فنيا خاصه بالشركات والعدد الذي تم استكمال التسجيل من قبل اللجنة 333 مركب و الذي تم رفضه 6 و 272 مركب سمادي به أراء فنيه.

3- سحب وتحليل 611 عينة سماد.

4- القيام ب 58 مأمورية تفتيش وسحب عينات سماد من الموانئ.

5- إصدار تراخيص 25 مصنع سمادي بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة.

7-إجراء معاينات خارجية لمساحة 468 فدان.

8-تحليل 146 عينه سماد معدني.

9-تحليل 263 عينة مياه.

10-تحليل 261 عينه تربة.

11-تحليل 100 عينه نباتيه.

12-تحليل 84 عينه مستخلص.

13-معالجة التربة من النيماتودا وكذلك بيع المخصبات الحيوية وبيع وتقييم الاسمدة العضوية:

14- معاملة 35425 فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة.

14-إنتاج وبيع 125 كيس عقدين و 100 لتر لقاح سويرى NPK نشط و 40 لتر نيمالس و5715 لتر شاي كمبوست.

15- تقييم 66 عينه سماد عضوى و الكشف عن النيماتودا في 207 عينة تربة و اعفان الجذور في 98 عينة تربة.